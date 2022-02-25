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Экономика
ЦБ РФ разрешил банкам четыре месяца не сдерживать ставки по потребительским кредитам
25 февраля, 2022 17:08
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Alexei Moschenkov/Russian Look/ Globallookpress
ЦБ России разрешил банкам до 30 июня не сдерживать ставки по кредитам населению. До сих пор предельные ставки устанавливал регулятор.
ЦБ отменил обязательное ограничение полной стоимости кредитов, пишет РБК. Решение вступает в силу с момента публикации соответствующего акта.
До сегодняшнего решения предельные ставки не могли превышать более чем на треть процентный уровень, который регулятор устанавливает каждый квартал.
Ранее попавшие под санкции банки обратились к клиентам. Перед этим стало известно, что россияне в первый день войны сняли более 110 млрд рублей.
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