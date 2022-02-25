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Экономика
Российские банки обратились к клиентам в связи с введением санкций
25 февраля, 2022 16:50
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Четыре банка выпустили совместное заявление для клиентов после попадания под санкции. Речь идет о таких кредитных учреждениях, как «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие».
По их заверениям, обслуживание клиентов продолжается в штатном режиме. Банки предпринимают все необходимое, чтобы «пройти этот нестабильный период спокойно».
Учреждения сообщили, что готовы к различным сценариям и обладают достаточной ликвидностью. Они призвали клиентов не совершать необдуманные действия и следить за официальной информацией, передает телеканал «360».
Накануне США и Европа ввели санкции после вторжения России на Украину. Жители России, опасаясь последствий ограничений, начали массово снимать деньги.
Россияне в первый день войны обналичили более 110 млрд рублей.
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