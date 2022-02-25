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Экономика
Не верящие банковской системе россияне в день вторжения обналичили более 110 млрд
25 февраля, 2022 13:33
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Обращение наличных денег в России резко подскочило в день вторжения российских войск в Украину. За день граждане сняли со своих счетов в банках 111,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.
Предыдущий максимум спроса на наличку происходил почти за два года до этого – в марте 2020 года. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил ввести налоги на доходы с вкладов. Бизнес и население за день обналичили 174,9 млрд рублей, передаёт «РБК».
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