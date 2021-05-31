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Экономика
Россия готовится к отключению от системы SWIFT
31 мая, 2021 08:31
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Россия готовится к отключению страны от системы SWIFT. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам Биричевского, пока об отключении России от SWIFT речи не идет, хотя призывы отдельных политиков звучат. Однако в стране уже началась работа по созданию альтернативной системы с учетом непредсказуемости ситуации, пишет «РИА Новости».
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