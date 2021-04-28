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Экономика
Россия обойдется и без платежной системы SWIFT
28 апреля, 2021 09:41
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России существует база для аналога SWIFT. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, правительство и Центробанк сделают все, чтобы она была надежной и гарантировала полную независимость.
В случае отключения России от SWIFT Москва использует другие возможности. Однако сейчас от использования этой системы РФ не отказывается.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе, пишет «РИА Новости».
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