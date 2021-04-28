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Россия обойдется и без платежной системы SWIFT

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 09:41
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 09:41
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России существует база для аналога SWIFT. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, правительство и Центробанк сделают все, чтобы она была надежной и гарантировала полную независимость.

В случае отключения России от SWIFT Москва использует другие возможности. Однако сейчас от использования этой системы РФ не отказывается.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе, пишет «РИА Новости».

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Сергей Лавров
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Россия
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