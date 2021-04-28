Россия обойдется и без платежной системы SWIFT

Экономика

В России существует база для аналога SWIFT. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, правительство и Центробанк сделают все, чтобы она была надежной и гарантировала полную независимость.

В случае отключения России от SWIFT Москва использует другие возможности. Однако сейчас от использования этой системы РФ не отказывается.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сказал, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе, пишет «РИА Новости».