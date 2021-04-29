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«Очень хорошо»: В Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 10:50
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 10:50
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Совете Федерации оценили призывы отключить Россию от SWIFT. «Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» - задает риторический вопрос первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По его словам антироссийская резолюция Европарламента об отключении России от SWIFT не имеет юридической силы, поскольку этот орган ничего никогда не решает.

«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава РФ», - резюмировал сенатор.

Также Джабаров заявил, что, если европейцы захотят покупать энергоресурсы у Соединенных Штатов, это обойдется им значительно дороже. Различные хитрые реверсивные схемы также обернутся переплатой посредникам, пишет «РИА Новости».

Россия обойдется и без платежной системы SWIFT.

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