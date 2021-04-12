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Прибалтика учится жить без российской электроэнергии

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 08:42
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 08:42
1 мин
Pixabay
Pixabay

Страны Прибалтики впервые полностью отключились от российской электроэнергии в ходе испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Импорт из России был прекращен на два дня (8 и 11 апреля).

Отключение привело к падению цены на электроэнергию на рынке в европейской части России и на Урале. В Прибалтике произошла обратная ситуация: для компенсации импорта были повышены закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции.

Литва, Эстония и Латвия намерены отказаться от поставок электричества из России и Беларуси и синхронизировать свои энергосистемы с европейскими странами и подключиться к сетям ЕС к 2025 году, пишет «Коммерсант».

Ранее Литва категорически отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» даже, если препарат одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Ранее по теме:  Эстония пугает своих граждан российской угрозой
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