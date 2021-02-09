Литва категорически отказалась от российской вакцины «Спутник V»

Политика

Литва категорически отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» даже, если препарат одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам. Об этом заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

По ее словам, совместные закупки со стороны Евросоюза (ЕС) обеспечат достаточные поставки западных вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации. Поэтому «нет необходимости в рассмотрении возможности приобретения российского «Спутника V».

Премьер-министр заявила, что граждане Литвы будут вакцинированы исключительно препаратами, которые производятся в странах Трансатлантического партнерства, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что после одобрения со стороны Еврокомиссии «Спутник V» сможет централизованно поставляться в ЕС.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сейчас вакцина зарегистрирована в 20 странах. В скором времени препарат может быть одобрен еще в 25 государствах.