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«Спутник V» готов к подаче заявки на регистрацию на рынке Евросоюза

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 09:40
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 09:40
1 мин
1
Globallokpress

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» готова к подаче заявки на регистрацию на рынке Евросоюза. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Разработчики «Спутника V» прошли все необходимые процедуры. Теперь Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи может подать заявку на регистрацию вакцины на рынке ЕС.

После одобрения со стороны Еврокомиссии «Спутник V» сможет централизованно поставляться в ЕС, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сейчас вакцина зарегистрирована в 20 странах. В скором времени препарат может быть одобрен еще в 25 государствах.

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общество
коронавирус
вакцина
Евросоюз
Спутник V
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