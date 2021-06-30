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Экономика
Министерство финансов Беларуси раскрыло данные о госдолге страны
30 июня, 2021 13:18
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Pixabay
По информации Минфина Беларуси, государственный долг республики на 1 июня составил 57,4 млрд рублей. Это на 0,4 млрд рублей, или на 0,7 процента меньше, чем на начало текущего года.
Размер внешнего госдолга за последний месяц не изменился, а внутренний немного снизился.
По оценкам экспертов возможности привлечения займов на внешних финансовых рынках сейчас ограничиваются санкциями, сообщает телеграм-канал Tut.by.
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