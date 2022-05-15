Канада хочет вывезти зерно с Украины в обмен на обещание помогать
Власти Канады хотят вывезти зерно с Украины в обмен на обещание помогать в будущем. Об этом стало известно после итогов встречи глав МИДов стран G7 в Берлине.
Оттава предложила Киеву вывезти зерно через ближайшие доступные порты в Черном море. 25 млн тонн зерна «застряли» на Украине из-за проблем с инфраструктурой.
Киев, в обмен на продовольствие, рассчитывает на денежные дотации и новые поставки вооружений, сообщает телеграм-канал Readovka.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко озвучил издержки Киева на ведение боевых действий. Украина на конфликт с Россией потратила с марта около 8,3 млрд долларов.
Министр финансов Украины потребовал финансовой поддержки. По его оценкам, Киеве необходимо 5 млрд долларов ежемесячно.
Владимир Зеленский вывозит госрезервы украинского зерна в Польшу.