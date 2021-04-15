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Экономика

Глава Сбербанка предрек отсутствие «больших проблем» от санкций Джо Байдена

Артем Денисов
15 апреля, 2021 23:04
2 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 23:04
2 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Россия научилась быстро адаптироваться к американским санкциям.

По его словам, ограничительные меры введены «почти по всем направлениям, и мы уже научились быстро адаптироваться к таким условиям». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги», - сказал банкир. Он отметил, что если бы американские власти наложили ограничения на весь госдолг, «то это были бы санкции не против Российского государства, а против их собственных инвесторов».

По словам Грефа, санкции, введенные 15 апреля, «не приведут к серьезным негативным последствиям для нас», сообщает РБК.

Американский президент Джо Байден подписал указ о расширении санкций против Москвы. Под ограничения попали более 30 физических и юридических лиц. Также Вашингтон высылает десять российских дипломатов, запрещает американским банкам приобретать российские облигации федерального займа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что если Вашингтон после предложения о проведении встречи Путина и Байдена введет новые антироссийские санкции, Москва будет расценивать данный факт как то, что заявления американских властей расходятся с делами.

13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

После разговора рубль укрепился, а фондовый рынок пошел вверх.

Ранее по теме:  Пусть весь мир подождет! Москва не будет спешить с проработкой встречи Путина и Байдена
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США
Санкции
Сбербанк
Греф
Байден
Госдолг
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