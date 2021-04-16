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Бизнес

Власти пройдутся по отелям и проверят их на завышения цен

Артем Денисов
16 апреля, 2021 03:46
2 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 03:46
2 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Как только российские власти ограничили перелеты в Турцию, многие отечественные отельеры резко подняли цены.

Стоимость отдыха в разных городах увеличилась как минимум на 10 тысяч рублей. Наибольшее повышение отмечается в Сочи. Ценник пакетного тура вырос на 112 процентов. Теперь за отдых на курорте придется заплатить в среднем от 70 тысяч рублей. Как сообщили в одном из отелей, цены меняются ввиду загруженности отеля и в ближайшее время могут еще возрасти.

Почему цены в отелях растут, предстоит выяснить Федеральной антимонопольной службе. Ей поручили проверить необоснованный рост цен на отдых в стране. Проверки уже начались, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, туристам из России вернут деньги, которые они потратили на несостоявшиеся путевки. Договор по путевкам должен быть заключен до 31 марта 2020 года включительно. Отмечается, что для российских участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры.

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