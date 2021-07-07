Вакцины Johnson и Johnson и Pfizer могут появиться в России
Крупнейшая фармацевтическая компания в США Pfizer, объединившая усилия с немецкой BioNTech для создания вакцины от коронавируса, рассматривает вопрос о получении регистрации препарата в России. К сотрудничеству точно готова компания Janssen - подразделение Johnson&Johnson: она хочет поставлять на рынки России и СНГ свою однокомпонентную вакцину.
Как рассказал РБК менеджер по внешним коммуникациям Pfizer в РФ и Беларуси Александр Чепинога, компания «все еще рассматривает данный вопрос».
О вакцинах Moderna, AstraZeneca и Sinovac ничего не известно.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о подаче заявлений на регистрацию вакцин несколькими иностранными производителями. После проверок может начаться продажа зарубежных препаратов от коронавируса.
Отметим, что после вакцины Pfizer выявлялись случаи образования тромбов. Страна-лидер по вакцинации от коронавируса Израиль привила население этой вакциной и «пожалела».