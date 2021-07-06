Не «Спутником» единым: в России появятся иностранные вакцины от коронавируса
Несколько иностранных производителей вакцин от коронавируса подали документы на регистрацию своих препаратов на территории РФ. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Министр пояснил, что сейчас заявки на регистрацию вакцин проходят экспертизу. По результатам всех проверок, в России может начаться их продажа.
«Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сообщил Мурашко.
Какие именно производители подали документы на регистрацию министр не уточнил, отмечает РИА «Новости».
Напомним, на данный момент в России доступны две вакцины от коронавируса – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе разработаны и выпускаются отечественными производителями.
Между тем, глава Российского Красного Креста опроверг возможность заражения COVID-19 от вакцины. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».