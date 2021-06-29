Засекреченное расследование о Pfizer: как в Израиле почти полностью привили население и «пожалели»
Вакцина Pfizer/BioNTech подозревается в том, что вызывает аутоиммунное гематологическое заболевание. За один месяц в Израиле, который считается лидером по вакцинации от коронавируса, зарегистрировали 4 случая тромботической тромбоцитопенической пурпуры, хотя нормальным считает показатель 2-3 в год.
Ученые Института гематологии Медицинского центра «Шамир» в Израиле увидели хронологическую связь между вакцинацией и опасной болезнью. Угрозу расследует Министерство здравоохранения. Дело засекречено, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные исследования.
По инсайдерской информации, побочные эффекты после вакцинации в основном фиксировались в возрастной группе 65-80 лет. В стране есть случаи смерти от тромбоза. Отмечается повальная госпитализация.
Врачи просят людей, уже получивших прививку, обращать внимание на клинические симптомы: слабость, утомляемость, кровотечение, боль в груди. В случае появления данных признаков рекомендовано немедленно обращаться за медицинской помощью.
К сожалению, средне- и долгосрочные побочные эффекты вакцин остаются неизученными. Не исключено появление последствий спустя несколько месяцев и даже лет.
Ранее сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» «промахнулась» мимо цели.