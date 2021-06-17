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Вакцина «ЭпиВакКорона» «промахнулась» мимо цели и это не исправить
17 июня, 2021 12:51
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Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Globallookpress.
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что у половины получивших вакцину «ЭпиВакКорона» через 9 месяцев исчезли антитела. В самом начале испытаний - на 3-ем и 6-ом месяцах - специальные белки, нейтрализующие вирус, выявлялись у 100% добровольцев.
«В 9 месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», - сказал он в эфире «России-24». Его цитирует РИА Новости.
Максютов уточнил, что антитела сохраняются больше года у низших приматов. Это продемонстрировали доклинические исследования.
«ЭпиВакКорона» - одна из четырех зарегистрированных в России вакцин. Она не содержит живого вируса.
Ранее четыре региона России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
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