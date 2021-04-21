Россиянам предложили отдых в Дагестане вместо переполненных черноморских курортов

Бизнес

Предстоящим летом отдых в России оказался наиболее привлекательным на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и отсутствия чартерных рейсов с египетскими курортами.

Однако возникают проблемы: в некоторые российские курортные города уже нельзя попасть экономклассом, в других нет мест в отелях. По словам экспертов, если Крым и Краснодарский край уже не доступны, то можно поехать в Дагестан.

В настоящее время найти жилье в Крыму на майские праздники практически не возможно, в других местах предложение крайне ограничено.

Более того, даже вылет в Крым может оказаться проблематичным. Так, на сайте «Аэрофлота» нет билетов экономкласса до Симферополя, а цены на бизнес-класс превышают 100 тысяч за билет, сообщает телеканал «360».

Вместо закрытых для российских туристов Турции и Танзании, можно отдохнуть в других странах, а также выбрать отечественные курорты или направления в ближайшем зарубежье.

По данным сервиса OneTwoTrip, в качестве альтернативы могут быть рассмотрены Египет, ОАЭ, Кипр, Греция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан или Узбекистан.