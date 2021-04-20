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Сенаторы возмутились дороговизной рейсов «Аэрофлота»

Артем Денисов
20 апреля, 2021 01:22
2 мин
Артем Денисов
20 апреля, 2021 01:22
2 мин
Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Авиакомпанию «Аэрофлот» призвали перейти к более гибким ценам.

Председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко указала на дороговизну перелетов на отечественные курорты. Авиакомпания не согласна с утверждениями о завышенных тарифах, заявил директор департамента авиаперевозчикка по управлению сетью и доходами Иван Батанов. По его словам, цены на билеты «Аэрофлота» по сравнению с 2019 годом уменьшились на 10–15%.

Святенко заявила, что воспользовалась приложением «Аэрофлота», чтобы узнать цены на билеты в Симферополь с 30 апреля по 2 мая, однако увидела там только один билет экономкласса, при этом все остальные стоят от 45 тысяч рублей. По словам сенатора, перелет для семьи из двух человек за 200 тысяч рублей недоступен. Она отмечает, что россияне должны иметь возможность отдохнуть на курортах страны, сообщает РИА «Новости».

Чтобы бюджетно отдохнуть на майских праздниках, нужно выбирать менее раскрученные места.

Найти недорогие отели можно даже в Сочи и Крыму.

Кроме того, альтернативой Сочи могут стать туры в Абхазию, где цены на 20-40% ниже.

Ранее по теме:  Раскрыты простые способы сэкономить на отдыхе во время майских праздников
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