Рекордная жара «намотала» на вентиляторы двойные цены
Объем продаж вентиляторов с 1 по 20 июня подскочил на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и в 2,2 раза по сравнению с этим же периодом в мае.
Это данные в целом по России. По информации аналитического ресурса «Чек Индекс», в Москве за этот же период объем продаж этих бытовых приборов вырос на 70% по сравнению с июнем прошлого года и в 2,4 раза выше, чем в аналогичный период мая.
Продажи выросли из-за рекордной жары. Чаще всего россияне покупают напольные вентиляторы, с тремя режимами охлаждения, а также небольшие настольные устройства, пишут «Известия».
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова не рекомендует заменять привычные продукты питания фруктами в жаркое время года.
По ее словам, большое количество съеденных фруктов в течение дня может обойтись высокой калорийностью.