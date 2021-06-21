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Наука и медицина
Диетолог оценила желание питаться только фруктами в жару
21 июня, 2021 18:09
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pixabay
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова не рекомендует заменять привычные продукты питания фруктами в жаркое время года.
По ее словам, большое количество съеденных фруктов в течение дня может обойтись высокой калорийностью. Кроме того, человек не может получить из одних фруктов свою суточную норму БЖУ, так как они содержат в основном углеводы.
Однако вместо одного приема пищи можно есть фрукты. Нефедова отметила, что лучше сделать так на завтрак.
«Это дополнительная жидкость после сна, которая освежает, восстанавливает электролиты, потерянные во время сна, приводит в состояние бодрствования», – пояснила врач в интервью радио Sputnik.
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