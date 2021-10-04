Новости – Бизнес
Бизнес
Падение интернет-гигантов вызвало обвал стоимости компаний на рынке
4 октября, 2021 22:09
1 мин
1 мин
Pixabay
На фоне сбоев в работе крупнейших с интернет-сервисов началось падение стоимости акций.
Стоимость акций компании Facebook, с чьих сервисов началось падение, просела более чем на 5,4%. Amazon потеряла около 2,9%, Alphabet (Google) – 2,74%.
При этом проблемы в работе соцсетей и других интернет-сервисов отразилось на котировках биржевых индексов. Так, NASDAQ упал более чем на 2,3%, а фармкомпания Moderna, которая производит вакцину от коронавируса, просела на 3,56%.
Ранее стало известно, что во всех сервисах Facebook начались сбои. После проблемы начались у сторонних компаний.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости