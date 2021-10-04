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WhatsApp пал: у Facebook наблюдается продолжительный сбой в работе сервисов
4 октября, 2021 19:40
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Youtube / CBS News
По всему миру пользователи жалуются на сбои в работе сервисов, которые принадлежат компании Facebook. Проблемы зафиксированы в одноименной соцсети Facebook и соцсети Instagram. Также не работает мессенджер WhatsApp.
В компании отметили, что о проблемах известно, ведется работа над их устранением.
«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства» — сообщили представители Facebook в Twitter.
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