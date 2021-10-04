Мировые интернет-сервисы накрыло «снежным комом»
Вслед за проблемами у сервисов компании Facebook появились сбои у сторонних онлайн-сервисов.
Ранее стало известно, что соцсеть Facebook и принадлежащие ей Instagram и мессенджер WhatsApp начали испытывать технические проблемы. Пользователи не могут подключиться, или даже открыть страницы сервисов.
Падение столь популярных сервисов вызвало резкий переток пользователей на альтернативные площадки. Так, резко возросла нагрузка на мессенджер Telegram и соцсеть Twitter. Для сохранения работоспособности администрация Telegram решила приостановить работу видеозвонков и аудиозвонков, также замедленна загрузка изображений. У Twitter наблюдалось кратковременное падение.
Кроме того, наблюдаются проблемы у Google и Amazon. Также сообщается о сбоях в работе видеоприложения TikTok.
По данным журналиста The Independent Брайана Кребса, утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации пропали DNS-адреса Facebook.com или Instagram.com. Именно они сообщают интернет-системам, как найти указанные страницы.