Сокровища Эрмитажа – для всех!

Новый Эрмитаж в XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя

Российская императрица Екатерина II, «философ на троне», как сама себя она называла, чутко реагировала на европейские культурные тренды. Она была покровительницей науки, искусства и образования.

Среди масштабных культурных проектов императрицы – основание Императорской публичной библиотеки, Императорского Вольного экономического общества, Смольного института благородных девиц – первого учебного заведения для девочек, и формирование коллекции произведений искусств, послужившей основой для собраний Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира.

Начало формированию коллекции было положено покупкой в 1764 году двухсот картин у немецкого коммерсанта Иоганна Гоцковского. В 1768 году она купил коллекцию графа Брюля, в 1771 – коллекцию Браамкапмпа, в 1772 – великолепную коллекцию барона Кроза, в 1779 – коллекцию Уолпола. Пополнять коллекцию помогали российские дипломаты, князь Дмитрий Голицын, князь Андрей Белосельский, граф Алексей Мусин-Пушкин и культурные агенты, среди которых философы Вольтер и Дидро, художественный критик Фридрих Гримм и другие. Денег на покупку предметов искусства императрица не жалела.

Европейцы поражались широкому размаху русских.

«Мы продаем наши картины и статуи во время мира, а Екатерина покупает их во время войны. Науки, искусства, вкус, мудрость поднялись к Северу, а варварство со своей свитой спускается к Югу», – писал Дени Дидро, своему другу Этьену Фальконе, автору «Медного всадника».

Для самой Екатерины любовь к искусству превратилась в настоящую страсть, а ее традиция коллекционирования произведений искусства стала частью государственной политики.

Но эту богатейшую в мире картинную галерею, так ее оценивали международные эксперты, мог посещать лишь ограниченный круг людей. Екатерина II говорила, что этими сокровищами Эрмитажа любуется лишь она да мыши. Что собственно соответствовало самому названию Эрмитажа – ermitage с французского переводится как место уединения.

Публичной часть собранных коллекций стала при внуке блистательной императрице Николае I.

Для строительства Императорского Эрмитажа Николай I пригласил немецкого зодчего Лео фон Кленце, стоявшего у истоков европейской музейной архитектуры. Осуществление проекта было поручено архитекторам Василию Стасову и Николаю Ефимову, они связали здание со сложившимся архитектурным окружением.

Известно, что Николай I внимательнейшим образом изучал весь проект и вникал во все его детали, вплоть до рисунков канделябров.

Новому Эрмитажу присущи строгость и монументальность облика, спокойное равновесие архитектурных объемов. Вход акцентирован величавым портиком с фигурами атлантов, высеченными из серого гранита. Императора впечатлили атланты, скульптору Александру Теребеневу за эту работу был пожалован перстень с бриллиантом.

Здание украшают статуи и барельефы, изображающие художников, архитекторов, скульпторов прошлых эпох. Крупные плоскости фасадов оживляет орнаментальный декор с античными, ренессансными, барочными декоративными мотивами.

Торжественное открытие Нового Эрмитажа для публичного посещения состоялось 5 (17) февраля 1852 года. Богатейшая коллекция российских самодержцев стала доступной для всех.

Внутреннее убранство соответствовало характеру представляемых коллекций: в роскошных залах с верхним светом на втором этаже разместилась картинная галерея, а в залах первого этажа, оформленных в духе античной архитектуры, ― коллекция древностей.

Музей, по определению императора Николая I, был «частью и продолжением царской резиденции». Вход в него осуществлялся по пригласительным билетам. Мужчины допускались только в мундирах и фраках, а дамы ― в придворных платьях.

Свободный и бесплатный доступ в музей все желающие получили при Александре II.

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