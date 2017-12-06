Падение Киева
Покоритель Киева хан Батый, таким его увидели создатели фильма «Легенда о Коловрате» (2017)

Покоритель Киева хан Батый, таким его увидели создатели фильма «Легенда о Коловрате» (2017)

6 декабря 1240 года монголы захватили Киев, после чего город пришел в крайнее запустение и перестал играть роль политического и культурного центра Руси

«Пришел Батый к Киеву с великой силой, со множеством силы своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в великом стеснении», - такими словами описывает летописец начало осады Киева.

Монголы, вторгшиеся в пределы Руси в декабре 1237 года, взяли Рязань, Коломну, Москву, Владимир, Переславль-Залесский, Тверь, Торжок, Козельск. Русь в состоянии была выставить до миллиона человек ополчения, которые с объединенными княжескими дружинами смогли бы дать достойный отпор кочевникам, но разобщенность и междоусобица не позволили русским людям объединиться. Монголы расправлялись с князьями и княжествами поодиночке. В 1239 году они покорили Черниговское княжество, и вышли к Киеву.

О красивейшем и богатейшем русском городе дети степей слышали еще во время своего первого «визита» в русские пределы. Но, подошли к нему лишь спустя после 17 лет после сражения на Калке. Киевский князь в это время был в Венгрии, где искал поддержки у короля Белы IV, поэтому обороной города руководил тысяцкий Дмитр. Предложение о сдаче города было отвергнуто, киевлянам оставалось лишь одно, укрывшись за крепкими стенами держать оборону.

Три месяца, с 5 сентября по 5 декабря 1240 года держали они оборону, но стены не выдержали силы китайских осадных орудий, монголы сквозь проломы проникли в город. Часть оставшихся в живых защитников перебралась в детинец, внутреннюю городскую крепость. Женщин и детей укрыли в Десятинной церкви, построенной еще Крестителем Руси, а воины возвели за ночь вокруг нее небольшой частокол.

Киев осаждали главные военачальники Орды: Гаюк, Мангу, Байдар, Орду, Кадан Судай-Багадур, Бастырь, а решающим штурмом руководил сам Батый, взобравшийся на одну из городских колоколен.

Сопротивление продолжалось еще несколько часов, после чего, сломав тараном двери последнего оплота осаждавших в Десятинной церкви, кочевники предали город тотальному разграблению. Они не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей, совершая массовые казни. Были разбиты и осквернены даже могилы русских князей. Киево-Печерский монастырь постигла общая участь, богослужебная утварь похищена, кочевники не поленились залезть на купол монастырского храма и снять с него злотокованный крест.

Как пишет Карамзин, «монголы несколько дней торжествовали победу ужасами разрушения», древний Киев, «мать городов русских» был уничтожен. Сожженный и разоренный он лежал в руинах, и обладание им не представляло никакой ценности, жить на пепелище было не возможно. Спустя шесть лет после его разорения через Киев проезжал монах-францисканец Джованни дель Плано Карпини, посол римского папы к монголам, он насчитал в этом некогда многолюдном городе не более 200 домов.

Титул князя Киевского с 1249 по 1263 годы носил Александр Невский, но в этом городе никогда не был. В 1299 году митрополит Киевский Максим, «не терпя насилия татарского», вынужден был навсегда покинуть кафедральный города и перебраться в более спокойный Владимир на Клязьме.

С 1324 года Киев попал в орбиту влияния Литвы, однако еще несколько десятилетий выплачивал дань Орде.

Гибелью Киева в 1240 году завершилась блестящая история Киевской Руси, в прошлом славного и могущественного государства. 

Теги:
Места: Киев
События: война
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