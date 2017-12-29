Главные церковные события 2017 года

Хотя церковный год начинается в сентябре, церковные итоги года лучше всего подводить по календарю гражданскому, вместе с итогами общества. В этом году не было таких эпохальных событий подобно событиям 2016 года – гаванской встречи Патриарха Кирилла с папой Франциском или Критского собора, но при этом церковные истории 2017 года оказались не менее интересными.

Содействие Патриарха Кирилла в обмене пленными между ЛНР, ДНР и Украиной

Русская Православная Церковь издавна выступала миротворцем в межгосударственных конфликтах. Из истории современной России всем памятен случай, когда Патриарх Алексий II осенью 1993 года усадил за стол переговоров конфликтующие стороны – Правительство и Верховный Совет РСФСР. В декабре 2017 года Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл выступил посредником при переговорах об обмене пленными между двумя конфликтующими сторонами ДНР, ЛНР и Украиной. Долгие и сложные переговоры привели к самому масштабному за историю украинского конфликта обмену пленными. Киеву передали 73 человека, Донецку и Луганску — 165 и 73 человека соответственно.

Патриарх почеркнул, что «роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение».

Оценит ли украинская сторона жест доброй воли Патриарха Кирилла, уменьшат ли свою энергию сторонники УПЦ КП в прессинге канонической Церкви? Пожалуй, нет. На Украине пресекаются любые попытки сближения с Россией, даже когда их делают главные идеологи национальной идеи. Имеется в виду обращение Филарета, главы УПЦ КП к московским «коллегам».

«Покаяние» Филарета

«Я тебя породил, я тебя и убью», - Филарет подобно герою гоголевской повести мог бы содействовать преодолению церковного раскола, как главный его инициатор. Участникам Архиерейского собора и Патриарху Кириллу Филарет направил письмо, в котором он говорил о необходимости преодолеть печальное разделение. Этой новостью со зрителями федеральных каналов поделился Иларион, митрополит Волоколамский, председатель ОВЦС.

Заявление Филарета выглядело настоящей сенсацией, однако уже на следующий день официальные спикеры УПЦ КП стали давать опровержения письму и предлагать свои трактовки случившегося. Надежда на врачевание раскола моментально исчезла, а письмо Филарета оказалось «филькиной грамотой».

Впрочем, свалить каноническую Церковь для националистически ориентированной раскольнической группировки будет непросто. Единство прихожан УПЦ МП продемонстрировал масштабный крестный ход в Киеве.

Стотысячный крестный ход на Украине

Мероприятие, приуроченное ко дню Крещения Руси и памяти святого князя Владимира, собрало огромное количество верующих. Украинцы показали всему миру, что они способны собираться не только на политические акции, как это было на Майдане в 2014 году, но и для молитвы.

Крестный ход вызвал зависть неканонических «конкурентов», такое количество людей собрать им не под силу, даже используя административный ресурс.

В Россию привезли частичку мощей святителя Николая Чудотворца

Самый почитаемый святой, имени которого на Руси посвящены сотни храмов, в честь которого называют младенцев и ставят памятники, прибыл в Россию. Договоренности между РПЦ и Римо-католической церковью позволили привести в мае-июне 2017 года в столичные города, Москву и Петербург, частичку мощей святителя Николая.

Храм Христа Спасителя, где находилась святыня, в день посещало несколько десятков тысяч человек, время, проведенное в очереди, доходило до 10 часов. Общее количество паломников, приехавших в Москву, составило порядка 1.8 миллионов человек, в Петербурге было несколько меньше. Для православных из России это была очень хорошая возможность поклониться святыне, т.к. поехать в дорогостоящую паломническую поездку в итальянский город Бари, могут далеко не все.

В то же время этот опыт является положительным для дальнейшего сотрудничества в этом направлении, на христианском Западе очень много святынь, принадлежащих нераздельной Церкви.

Встреча Президента РФ В.В. Путина с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей. Фото: свящ. Игорь Палкин/Патриархия.ru

Архиерейский собор РПЦ

Был созван и проведен в столетие восстановления Патриаршества на Руси. В отличие от собора 1917 года судьбоносных решений не принял, кроме, пожалуй, документа о «О канонических аспектах церковного брака», который имеют прямое отношение к жизни мирян.

Отношение к решениям Критского собора, иерархи РПЦ, как это принято церковной дипломатией, выразили в очень обтекаемых формулировках.

Единственным отличием от предыдущих соборов стало присутствие на нем президента России Владимира Путина.

Дело «ловца покемонов»

Эпигон «Pussy Riot» Руслан Сокловский, известный как «ловец покемонов», весной этого года был признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих, и другие действия противоправного характера, и осужден условно. Дело было резонансным, но не настолько как дело «Pussy Riot».

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