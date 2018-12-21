Сакральные пятна мирового туризма

Сервис путешествий Tutu.ru провел опрос: «Случалось ли вам посещать необычные места в поездках?».

Например, магазины комиксов, нестандартные музеи и театры, сквоты и подпольные клубы, лазертаги, выставки стритарта и прочее.

Большинство граждан (55%) в целом «за» нестандартные маршруты.

Из них 19% признались, что всегда ищут что-то необычное в поездке. А 36% ответили, что специально не ищут такие места, но иногда получается посетить что-то эдакое в путешествиях.

Треть опрошенных (33%) сказали, что не интересуются подобными развлечениями.

12% ходят стандартными маршрутами из-за боязни не успеть посмотреть самые важные достопримечательности из путеводителя.

В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек.

Ранее специалисты сервиса путешествий Tutu.ru определили, в какие города чаще всего летали пассажиры бизнес-классом. Для этого они проанализировали все купленные за год билеты (с января по 17 декабря) и сравнили их c показателями предыдущего года.

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