Сакральные пятна мирового туризма

Каждый пятый россиянин ищет за границей таинственные места
Сервис путешествий Tutu.ru провел опрос: «Случалось ли вам посещать необычные места в поездках?».
Например, магазины комиксов, нестандартные музеи и театры, сквоты и подпольные клубы, лазертаги, выставки стритарта и прочее.
Большинство граждан (55%) в целом «за» нестандартные маршруты.
Из них 19% признались, что всегда ищут что-то необычное в поездке. А 36% ответили, что специально не ищут такие места, но иногда получается посетить что-то эдакое в путешествиях.
Треть опрошенных (33%) сказали, что не интересуются подобными развлечениями.
12% ходят стандартными маршрутами из-за боязни не успеть посмотреть самые важные достопримечательности из путеводителя.
В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек.
Ранее специалисты сервиса путешествий Tutu.ru определили, в какие города чаще всего летали пассажиры бизнес-классом. Для этого они проанализировали все купленные за год билеты (с января по 17 декабря) и сравнили их c показателями предыдущего года.Далее в рубрике Российский туризм на мировом рынке приносит триллионыОколо 3,5% бюджета государства составляют доходы от туризма
Комментарии