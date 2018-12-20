Топ-10 направлений России для пассажиров бизнес-класса

Куда ездят россияне по более высокому тарифу железных дорог страны?
Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru определили, в какие города чаще всего летали пассажи бизнес-классом. Для этого они проанализировали все купленные за год билеты (с января по 17 декабря) и сравнили их c показателями предыдущего года.
Средняя стоимость полета бизнес-классом — 39 694 рубля в одну сторону. Это почти в пять раз больше, чем стоимость среднего билета в эконом-классе (8 129 рублей)
И по России, и за границу чаще всего бизнес-классом летает сильный пол (60% пассажиров —мужчины). Такие перелеты чаще всего выбирают путешественники старше 45 лет.
В 2018 году пассажиры стали реже покупать билеты бизнес-класса. В продаваемых на Tutu.ru билетах доля бизнес-класса уменьшилась примерно на 30%. И связано это не с падением продаж билетов бизнес класса, а с ростом продаж билетов эконом-класса. Рынок эконом-класса больше и растет быстрее.
Россия
|Направление
|Рейтинг, 2017
|Рейтинг, 2018
|Доля, 2017
|Доля, 2018
|Цена в обе стороны, 2017
|Цена в обе стороны, 2018
|Изменение цены, %
|Москва — Сочи
|2
|1
|8,5%
|10,8%
|57861
|59512
|+3%
|Москва — Симферополь
|1
|2
|9,6%
|9,6%
|56924
|55271
|-3%
|Москва — Петербург
|4
|3
|4,6%
|4,9%
|56624
|54925
|-3%
|Москва — МинВоды
|3
|4
|5,3%
|4,2%
|47806
|39189
|-18%
|Москва — Краснодар
|7
|5
|3,4%
|3,9%
|55177
|49477
|-10%
|Петербург — Сочи
|10
|6
|2,2%
|3,7%
|68761
|48755
|-29%
|Москва — Красноярск
|6
|7
|3,4%
|3,3%
|64654
|67182
|+4%
|Петербург — Симферополь
|8
|8
|2,8%
|3,1%
|51932
|60354
|+16%
|Москва —Ростов-на-Дону
|5
|9
|4,0%
|3,0%
|46541
|51165
|+10%
|Москва — Иркутск
|16
|10
|1,2%
|2,2%
|88311
|120594
|+37%
Также в топ-10 вошли перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом, Минеральными Водами, Краснодаром, Красноярском, Ростовом-на-Дону и Иркутском. В 2018 году десятку покинул Благовещенск, который годом ранее занимал 9 строчку рейтинга.Самыми популярными среди маршрутов по России стали перелеты из Москвы в Сочи, на них пришлось 11% всех проданных в бизнес-класс билетов за год. Средняя стоимость перелета — 59 тысяч рублей в обе стороны. Вторую строчку рейтинга занял маршрут Москва — Симферополь (9%, 55 тысяч рублей).
В рейтинг попали два города с вылетом из Санкт-Петербурга (Сочи и Симферополь).
Иностранные маршруты
|Направление
|Рейтинг, 2017
|Рейтинг, 2018>
|Доля, 2017
|Доля, 2018
|Цена в обе стороны, 2017
|Цена в обе стороны, 2018
|Изменение цены, %
|Москва — Тель-Авив
|1
|1
|3,5%
|3,6%
|62177
|89292
|+44%
|Москва — Тиват
|6
|2
|2,1%
|3,5%
|59171
|73148
|+24%
|Москва — Ташкент
|5
|3
|2,3%
|3,0%
|82107
|96888
|+18%
|Москва — Ереван
|10
|4
|1,8%
|2,9%
|60043
|66599
|+11%
|Москва — Баку
|7
|5
|2,1%
|2,8%
|63057
|64310
|+2%
|Москва — Мюнхен
|3
|6
|2,9%
|2,8%
|37932
|71190
|+88%
|Москва — Тбилиси
|9
|7
|1,9%
|2,7%
|50650
|69650
|+38%
|Москва — Дубай
|11
|8
|1,7%
|2,5%
|127327
|89816
|-29%
|Москва — Париж
|19
|9
|1,3%
|2,3%
|76039
|101558
|+34%
|Москва — Милан
|29
|10
|1,0%
|1,9%
|93478
|86724
|-7%
Топ зарубежных направлений: все десять позиций рейтинга принадлежат вылетам из Москвы.
На первом месте рейсы в Тель-Авив (4%, 89 тысяч рублей). На втором — в Тиват (4%, 73 тысячи рублей), на третьем — в Ташкент (3%, 96 тысяч рублей).
В 2018 году десятку покинули Ларнака, Минск и Лондон, которые годом ранее занимали 2, 4 и 8 строчки рейтинга.Далее в рубрике Бредовые думы о детяхГосударство «борется» за российских детей, ограничивая их права на участие в акциях
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