Топ-10 направлений России для пассажиров бизнес-класса

Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru определили, в какие города чаще всего летали пассажи бизнес-классом. Для этого они проанализировали все купленные за год билеты (с января по 17 декабря) и сравнили их c показателями предыдущего года.

Средняя стоимость полета бизнес-классом — 39 694 рубля в одну сторону. Это почти в пять раз больше, чем стоимость среднего билета в эконом-классе (8 129 рублей)

И по России, и за границу чаще всего бизнес-классом летает сильный пол (60% пассажиров —мужчины). Такие перелеты чаще всего выбирают путешественники старше 45 лет.

В 2018 году пассажиры стали реже покупать билеты бизнес-класса. В продаваемых на Tutu.ru билетах доля бизнес-класса уменьшилась примерно на 30%. И связано это не с падением продаж билетов бизнес класса, а с ростом продаж билетов эконом-класса. Рынок эконом-класса больше и растет быстрее.

Россия

Направление Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена в обе стороны, 2017 Цена в обе стороны, 2018 Изменение цены, % Москва — Сочи 2 1 8,5% 10,8% 57861 59512 +3% Москва — Симферополь 1 2 9,6% 9,6% 56924 55271 -3% Москва — Петербург 4 3 4,6% 4,9% 56624 54925 -3% Москва — МинВоды 3 4 5,3% 4,2% 47806 39189 -18% Москва — Краснодар 7 5 3,4% 3,9% 55177 49477 -10% Петербург — Сочи 10 6 2,2% 3,7% 68761 48755 -29% Москва — Красноярск 6 7 3,4% 3,3% 64654 67182 +4% Петербург — Симферополь 8 8 2,8% 3,1% 51932 60354 +16% Москва —Ростов-на-Дону 5 9 4,0% 3,0% 46541 51165 +10% Москва — Иркутск 16 10 1,2% 2,2% 88311 120594 +37%

Также в топ-10 вошли перелеты между Москвой и Санкт-Петербургом, Минеральными Водами, Краснодаром, Красноярском, Ростовом-на-Дону и Иркутском. В 2018 году десятку покинул Благовещенск, который годом ранее занимал 9 строчку рейтинга.Самыми популярными среди маршрутов по России стали перелеты из Москвы в Сочи, на них пришлось 11% всех проданных в бизнес-класс билетов за год. Средняя стоимость перелета — 59 тысяч рублей в обе стороны. Вторую строчку рейтинга занял маршрут Москва — Симферополь (9%, 55 тысяч рублей).

В рейтинг попали два города с вылетом из Санкт-Петербурга (Сочи и Симферополь).

Иностранные маршруты

Направление Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018> Доля, 2017 Доля, 2018 Цена в обе стороны, 2017 Цена в обе стороны, 2018 Изменение цены, % Москва — Тель-Авив 1 1 3,5% 3,6% 62177 89292 +44% Москва — Тиват 6 2 2,1% 3,5% 59171 73148 +24% Москва — Ташкент 5 3 2,3% 3,0% 82107 96888 +18% Москва — Ереван 10 4 1,8% 2,9% 60043 66599 +11% Москва — Баку 7 5 2,1% 2,8% 63057 64310 +2% Москва — Мюнхен 3 6 2,9% 2,8% 37932 71190 +88% Москва — Тбилиси 9 7 1,9% 2,7% 50650 69650 +38% Москва — Дубай 11 8 1,7% 2,5% 127327 89816 -29% Москва — Париж 19 9 1,3% 2,3% 76039 101558 +34% Москва — Милан 29 10 1,0% 1,9% 93478 86724 -7%

Топ зарубежных направлений: все десять позиций рейтинга принадлежат вылетам из Москвы.

На первом месте рейсы в Тель-Авив (4%, 89 тысяч рублей). На втором — в Тиват (4%, 73 тысячи рублей), на третьем — в Ташкент (3%, 96 тысяч рублей).

В 2018 году десятку покинули Ларнака, Минск и Лондон, которые годом ранее занимали 2, 4 и 8 строчки рейтинга.

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