Стало известно состояние здоровья державшейся полгода в шкафу девочки

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Свердловские врачи оценили состояние здоровья доставленной на специальном санитарном вертолете полугодовалой девочки из Карпинска. Мать держала ребенка в шкафу с рождения.

«Ребенок доставлен в тяжелом состоянии, у нее дистрофия третьей степени, сейчас планируется полный комплекс обследований для постановки диагноза. О лечении мы пока говорить не можем. Кормить ее будут через вену. На моей практике не было подобных случаев. Пока сложно сказать, нанесен ли здоровью девочки непоправимый ущерб», — приводит E1.RU слова врача-реаниматолога областной детской клинической больницы № 1 Алины Панишевой.

На данный момент, девочка находится в сознании, однако по-прежнему содержится в палате реанимации. Ее вес составляет 3 килограмма 100 граммов.

«Органы полиции отрабатывают в рамках возбужденного уголовного дела различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках, и другие варианты», — приводит Znak.com слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Напомним, ребенка случайно обнаружили пришедшие к 37-летней женщине гости, которые решили заявить о случившемся в полицию.