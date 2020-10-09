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Жительница Урала родила девочку и полгода прятала ее в сумке в шкафу

Артем Денисов
9 октября, 2020 06:03
1 мин
ребенок
Фото: pixabay.com

В интернете опубликовано видео, на котором заснят младенец, которого нашли в шкафу.

На кадрах заметно сильное истощение ребенка. 37-летняя жительница уральского города Карпинск родила девочку около полугода назад и всё это время прятала ее в сумке в шкафу. Ее во время застолья обнаружили пришедшие домой гости и сообщили об этом в правоохранительные органы. Младенца доставили в медицинское учреждение.

Женщина во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов.

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка заведено уголовное дело, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в июне в одном из дворов Екатеринбурга нетрезвый мужчина избил своего 7-месячного ребенка. Инцидент с избиением ребенка попал на камеры. Как видно на кадрах, мужчина с коляской останавливается возле калитки и несколько раз бьет ребенка.

темы
дети
младенец
мать
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