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«Яндекс» купит активы компании «Везёт» за 178 млн долларов

Артем Денисов
3 февраля, 2021 00:27
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 00:27
2 мин
Яндекс
Flickr

Сервис «Яндекс.Такси» объявил о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт», которая управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.

Сделка, которая оценивается в $178 млн, позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, сделка «поможет выжить одному из самых крутых региональных игроков такси» — группе «Везёт». По словам члена правления Московской торгово-промышленной палаты Богдана Коношенко, из-за эпидемии коронавируса вся отрасль такси оказалась в тяжелой ситуации, «а падение числа заказов «Везёт» за последний год, по разным оценкам, составило до 80%».

Директор Института права и развития «ВШЭ-Сколково» Алексей Иванов считает, что сделка - это попытка «Яндекс.Такси» обойти нормы закона, которые позволяли ФАС ранее блокировать ее, сообщает РБК.

В 2025 году в России появится новый вид транспорта – летающее такси. Он будет доставлять людей и различный груз по воздуху.

Аэротакси сможет перевозить из пункта А в пункт B максимум двух человек.

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