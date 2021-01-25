Сделано Русскими

В 2025 году в России появится новый вид транспорта – летающее такси. Он будет доставлять людей и различный груз по воздуху. Об этом сообщил гендиректор компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов.

Он отметил, что аэротакси сможет перевозить из пункта А в пункт B максимум двух человек. Пассажиров разместят в специальной капсуле, которая примет на себя удар в случае аварии. Кроме того, в автомобиль внедрят парашют, он будет раскрываться только в экстренных ситуациях. К слову, стоимость полета на данной машине составит всего лишь 20 рублей за 1 километр.

Чтобы эксплуатация подобного вида транспорта стала возможна в России, необходимо в ближайшее время разработать и законы, позволяющие аэротакси курсировать в воздушном пространстве, отмечает Атаманов. Предполагается, что медики «скорой» тоже смогут использовать это техническое средство для передвижения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что к началу летнего сезона в Сочи запустят морское такси.