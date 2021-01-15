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К началу летнего сезона в Сочи запустят морское такси

Дмитрий Байков
15 января, 2021 11:58
1 мин
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фото: Pixabay

К началу летнего сезона в Сочи хотят запустить морское маршрутное такси. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что за счет инвестора мэрия приобретет катера и организует технологичный сервис брони и продажи билетов. В работе задействуют два комфортабельных пассажирских судна вместимостью 20 человек.

Водные такси будут оснащены туалетами, кондиционерами и удобными креслами. Курсировать судна будут из Сочинского морского порта в Имеретинский и по направлению микрорайона Лазаревское, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в районе Имеретинской низменности в Сочи пропал бизнесмен, основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, который входил в рейтинг Forbes как один из самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Специалисты обнаружили в море его личные вещи.

темы
Россия
общество
Море
Такси
Сочи
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