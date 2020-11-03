Бизнесмен из российского Forbes пропал в Сочи. В Черном море нашли его вещи

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В районе Имеретинской низменности в Сочи пропал бизнесмен, основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, который входил в рейтинг Forbes как один из самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Специалисты обнаружили в море его личные вещи.

Коропов пропал в ночь на 1 ноября. Молодой человек вышел из отеля Radisson Collection и направился в сторону пирса.

Полиция нашла очевидцев, которые видели Коропова там. По некоторым данным, он мог упасть в воду и попасть в открытое море, куда спасатели не выходили из-за сильного шторма.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в акватории Черного моря обнаружены личные вещи бизнесмена, их подняли на берег.

Ранее в море возле Сочи заметили странное бурление. Необычному явлению нашли несколько объяснений.