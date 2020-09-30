Captain_sochi / instagram.com

У берегов Сочи заметили странное бурление в море. Отдыхающие сделали вывод, что вода не может так пениться без каких-либо вмешательств. Необычное явление могло возникнуть по ряду причин.

Их назвал начальник отдела краевого ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александр Колесник. Во-первых, происходящее может быть связано с прорывом выпуска канализационных сточных вод. Он расположен на глубине 30-40 метров и уходит вглубь на 2,5 километра.

Вторая возможная причина - технические проблемы с газопроводом.

Как пишет портал «Живая Кубань», официальные лица никак не прокомментировали инцидент.

О загадочном явлении в море вблизи Сочи сообщалось 28 сентября. Отдыхающие сняли на видео активное бурление воды в районе пляжа «Морская звезда» в Лазаревском.

В июле смерч вышел на сушу и разрушил пляж в районе Имеретинской низменности в Сочи.