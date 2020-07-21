Общество
Летали шезлонги и веранды кафе: смерч уничтожил пляж в Сочи и обратил в бегство туристов
21 июля, 2020 15:36
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Sochi24.tv
В Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря и разрушил пляж в Имеретинской низменности. Водный вихрь снес лежаки, зонты и веранды кафе.
Инцидент подтвердили в администрации города. Власти уточнили, что смерч подошел к пляжной зоне и распался при выходе на берег.
Пострадавших в результате действия стихии нет. Ущерб нанесен только пляжному оборудованию, пишет «Интерфакс».
В МЧС советуют отдыхающим воздержаться от отдыха у воды. Опасность формирования смерчей сохранится до конца суток.
13 и 14 июля в Сочи запретили купаться в море. Это было связано с непогодой - на город-курорт обрушились ливни, шквалистый ветер и град.
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