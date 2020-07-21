Летали шезлонги и веранды кафе: смерч уничтожил пляж в Сочи и обратил в бегство туристов

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Sochi24.tv

В Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря и разрушил пляж в Имеретинской низменности. Водный вихрь снес лежаки, зонты и веранды кафе.

Инцидент подтвердили в администрации города. Власти уточнили, что смерч подошел к пляжной зоне и распался при выходе на берег.

Пострадавших в результате действия стихии нет. Ущерб нанесен только пляжному оборудованию, пишет «Интерфакс».

В МЧС советуют отдыхающим воздержаться от отдыха у воды. Опасность формирования смерчей сохранится до конца суток.

13 и 14 июля в Сочи запретили купаться в море. Это было связано с непогодой - на город-курорт обрушились ливни, шквалистый ветер и град.