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Приехавшие в Сочи туристы будут на два дня лишены возможности купаться в море

Лилия Караева
13 июля, 2020 18:17
1 мин
Море
Piqsels.com

В Сочи временно запретили купаться в море. Это связано с непогодой - 13 и 14 июля в курортном городе ожидаются ливни, грозы, град и швалистый ветер.

Соответствующее сообщение распространило МЧС по Краснодарскому краю. В пресс-службе ведомства заявили, что существует вероятность возникновения происшествий, связанных с затоплением территорий, размывом берегов, активизацией оползневых процессов.

На участке от Магри до Веселого существует опасность формирования смерчей над морем.

Жителям Сочи и гостям города рекомендовали оставаться дома и парковать машины в специальных местах, сообщает телеканал «360». В МЧС предупредили, что нужно плотно закрывать окна и двери домов и укрепить кровлю.

Ранее в Анапе запретили купаться в море из-за риска возникновения смерчей и сильного донного течения. Запрет действовал до 11 июля.

темы
купание
Сочи
запрет
непогода
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