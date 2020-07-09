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В Анапе введен полный запрет на купание в море

Лилия Караева
9 июля, 2020 17:14
1 мин
Море
Piqsels.com

На всех пляжах Анапы запретили купаться в море. Соответствующее предупреждение распространило Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

До 11 июля на побережье Черного моря прогнозируют целый комплекс опасных метеорологических явлений: дождь, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Кубанские синоптики предупреждают о возможном возникновении смерчей.

Кроме того, от Анапы до поселка Магри есть опасность возникновения донного течения, пишут «Известия».

Ранее сообщалось о возможной нехватке мест в отелях на курортах Краснодарского края. Дефицит может начаться с 20-25 июля.

темы
море
купание
запрет
Анапа
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