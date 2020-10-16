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«Яндекс» и банк «Тинькофф» заподозрили в сговоре. Ими займётся регулятор

Антон Мельников
16 октября, 2020 16:47
1 мин
Банк России
Youtube / Банк России

Центральный Банк России собирается проверить «Яндекс» и банк «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли (сговор ради изменения котировок акций). К такому решению регулятор пришёл после того, как две компании заявили, что сделка по покупке «Тинькоффа» «Яндексом» не состоится.

Сейчас ЦБ занимается анализом сделок. О признаках или выявлении подозрительных операций станет объявлено только после завершения расследования, передаёт Lenta.ru.

Напомним, ранее столо известно, что переговоры между «Яндексом» и TCS Group зашли в тупик и завершились отказом от сделки.

темы
Яндекс
сделка
торговля
ЦБ
инсайды
Тинькофф банк
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