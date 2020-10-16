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Яндекс упустил возможность пощеголять собственным банком

Кирилл Савушкин
16 октября, 2020 13:44
1 мин
Photo
Flickr

Переговоры между «Яндекс» и TCS Group о покупке интернет-гигантом Тинькофф банка зашли в тупик и завершились отказом от сделки.

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером Тинькоффа, стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены», — гласит сообщение Лондонской фондовой биржи.

Сумма предполагавшейся сделки должна была составить порядка 5,48 млрд долларов.

темы
Яндекс
сделка
Тинькофф банк
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