Впервые с 1994 года доходы России от продажи золота превысили выручку «Газпрома»

Бизнес

Piqsels.com

С апреля по май доходы от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

Доходы от продажи золота составили 3,55 млрд долларов за два месяца. За апрель и май компании экспортировали 65,4 тонны золота.

«Газпром» продал за рубеж топлива на 2,4 млрд долларов. В целом за второй квартал выручка от экспорта газа составила 3,5 млрд доллара.

Такая ситуация сложилась в России впервые. По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, как минимум с 1994 года экспорт газа приносил гораздо больше, чем поставки золота за границу.

Для сравнения, в апреле-мае 2019 года Россия экспортировала драгметаллов на 247 млн долларов. За год продажи выросли в 14 раз.

Рост объемов продажи золота связывают с увеличением цен на драгметалл и отказом ЦБ от закупок золота для золотовалютных резервов. В то же время спрос на газ упал из-за переполненности хранилищ и пандемии, пишет РБК.

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