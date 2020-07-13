Эльвира Набиуллина: Деноминации не будет

Бизнес

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время вопрос деноминации рубля не рассматривается.

Заявление было сделано в Совете Федерации, при этом председатель Центробанка также указала и на то обстоятельство, что люди пользуются и продолжат пользоваться наличными деньгами.

Позиция главное регулятора рынка, заключающаяся в том, что вопрос о деноминации даже не рассматривается, получил понимание среди сенаторов Совета Федерации, которые с вниманием воспринимают позицию независимого органа, отвечающего за финансовую стабильность государства, сообщает агентство «РИА Новости».

Предложение о деноминации рубля было ранее озвучено одним из руководителей финансовой коммерческой структуры, которая работает, в том числе, и на рынке ценных бумаг.

За последние сто лет за счет деноминация рубль «подешевел» в более чем миллион раз.

Ранее сообщалось, что в России из-за роста наличных денег заговорили о деноминации рубля в 100 раз.