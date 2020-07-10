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В России из-за роста наличных денег заговорили о деноминации рубля в 100 раз

Лилия Караева
10 июля, 2020 09:42
2 мин
Десять тысяч рублей
Центробанк РФ

С последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы изменить его номинал. Деноминацию можно провести по курсу 1:100, а это значит, что бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, а доллар - 70 копеек.

С неожиданным предложением выступил российский аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Основной аргумент в пользу деноминации - резкий рост наличных денег в стране.

Объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей. Таким образом, на каждого россиянина приходится по 80 тыс. рублей.

Росту денежной массы способствуют россияне, получающие деньги в конвертах, а также бизнес, который ушел в серые схемы расчетов. Деноминация поставит такие операции под контроль, отметил аналитик.

Замена рубля обойдется не так дорого: за нее заплатит не бюджет, а Центробанк. Возвращение копейки будет способствовать росту доверия к российской валюте, сказал он «Ведомостям».

Ранее сообщалось о деноминации в Беларуси.

темы
Россия
экономика
деноминация
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