Vk.com/public63146755

Спор между владельцем сети квестов «Клаустрофобия» и ООО «Наше кино» - прокатчиком фильма ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» - завершился мировым соглашением. Компания отозвала иск на 150 млн рублей за использование схожего товарного знака.

К урегулированию ситуации подключились правообладатели фильма - компания ООО «Фокус Фильм». По результатам переговоров стороны пришли к взаимному соглашению.

Правообладатель фильма принес официальные извинения ООО «Клаустрофобия-В». Генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов, в свою очередь, отозвал иск в Арбитражный суд и также извинился перед ООО «Наше кино» за доставленные неудобства.

Об иске сети квестов к прокатчику стало известно 25 сентября. Владелец «Клаустрофобии», помимо компенсации, требовал изъять из оборота всю продукцию, содержащую товарный знак сети.