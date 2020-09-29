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Владелец «Клаустрофобии» отозвал многомиллионый иск к прокатчику фильма ужасов

Лилия Караева
29 сентября, 2020 16:26
1 мин
Клаустрофобия
Vk.com/public63146755

Спор между владельцем сети квестов «Клаустрофобия» и ООО «Наше кино» - прокатчиком фильма ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» - завершился мировым соглашением. Компания отозвала иск на 150 млн рублей за использование схожего товарного знака.

К урегулированию ситуации подключились правообладатели фильма - компания ООО «Фокус Фильм». По результатам переговоров стороны пришли к взаимному соглашению.

Правообладатель фильма принес официальные извинения ООО «Клаустрофобия-В». Генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов, в свою очередь, отозвал иск в Арбитражный суд и также извинился перед ООО «Наше кино» за доставленные неудобства.

Об иске сети квестов к прокатчику стало известно 25 сентября. Владелец «Клаустрофобии», помимо компенсации, требовал изъять из оборота всю продукцию, содержащую товарный знак сети.

темы
Клаустрофобия
Наше кино
мировое соглашение
1 мин