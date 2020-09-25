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Международная сеть интерактивных развлечений «Клаустрофобия» подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Наше кино». Владельцы сети квестов требуют взыскать с кинокомпании 150 миллионов рулей за использование своего товарного знака.

Дело в том, что новый американский фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», прокатчиком которого в России выступает «Наше кино», использовал схожий товарный знак. Кроме того, в оригинале фильм называется Follow me (с англ. «Подписывайтесь на меня»), однако на русский язык название было переведено иначе.

Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов убежден, что знак будет вызывать у потребителя ассоциации с оригиналом, однако при поиске в интернете выходить на сеть квестов пользователи не будут, что принесет «Клаустрофобии» убытки.

Как рассказал бизнесмен в разговоре с журналистом «Русской планеты», помимо компенсации сеть квестов требует изъять из оборота всю продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобии».

Если эксепертиза докажет, что продукция кинокомпании действительно максимально схожа с товарным знаком квестов, «Наше кино» будет вынуждено попрощаться с частью прибыли.