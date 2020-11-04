Вакцинация откладывается: запуски массового производства «Спутника V» проходят неудачно

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Производители заявляют, что массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V» невозможно начать к концу года. Основная проблема состоит в том, что для этого нужно наладить процесс ее создания в биореакторах большого объема, но пока запуски проходят неудачно.

Об этом говорят производители и профильные эксперты. Еще одна проблема с массовым производством касается стабилизации вакцины - все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми. Добиться этого пока не удается. Кроме того, серии вакцин часто не проходят контроль качества в институте им. Гамалеи.

Инвестор в области биотехнологий Антон Гопка рассказал изданию The Bell, что наладка массового оборудования, как правило, занимает год. В данном случае производители пытаются уложиться в недели. Как следствие, фармкомпании работают «буквально круглосуточно».

В России массовым производством вакцины «Спутник V» занимаются 4 предприятия: «Р-Фарм», «Биннофарм», «Генериум» и «Биокад». В выпуск миллионов доз вакцин в месяц инвестировали несколько миллиардов рублей.

Чиновники регулярно обещают начать массовую вакцинацию в конце 2020 года. О проблемах с прививками в конце октября проговорился президент России Владимир Путин. Он заявил, что для выпуска вакцины в России нет самого главного.