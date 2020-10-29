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Для производства вакцины от коронавируса в России нет самого главного

Лилия Караева
29 октября, 2020 17:43
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о единственной проблеме с производством вакцины от коронавируса - нехватке оборудования. В связи с этим Россия готова производить вакцину на зарубежных площадках.

В ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин сказал: «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства».

Путин не против продажи интеллектуальной собственности и производства вакцины за границей, но «не в ущерб вакцинации в самой России». Он заявил, что в стране «еще должны приобрести или создать это оборудование».

Президент добавил, что созданная в стране вакцина безопасна и эффективна, пишет РБК. Главная задача государства - обеспечение необходимым объемом препарата россиян.

В России зарегистрированы две вакцины - «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») Центра им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Третью разрабатывает Центр имени М. П. Чумакова.

Ранее сообщалось, что несколько участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом.

темы
Владимир Путин
вакцина
оборудование
проблема
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