Несколько участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

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Несколько добровольцев, которые испытывали на себе вакцину «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, несколько добровольцев, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.

Сейчас половина участников, принимающих участие в испытаниях, получили первый компонент вакцины. Около 9 000 добровольцев получили уже вторую дозу. Однако предварительные результаты смогут подвести только в середине ноября, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки COVID-19 унес жизни 346 человек.