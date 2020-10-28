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Общество
Несколько участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
28 октября, 2020 14:43
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sputnikvaccine.com
Несколько добровольцев, которые испытывали на себе вакцину «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, несколько добровольцев, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.
Сейчас половина участников, принимающих участие в испытаниях, получили первый компонент вакцины. Около 9 000 добровольцев получили уже вторую дозу. Однако предварительные результаты смогут подвести только в середине ноября, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки COVID-19 унес жизни 346 человек.
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