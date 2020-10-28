В России установлен новый смертный рекорд

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В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса.

За последние сутки COVID-19 унес жизни 346 человек, пишет телеграм канал «Раньше всех. Ну почти».

Всего же на утро 28 октября коронавирусом заразились 16202 человек.

Напомним, с 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. В случае его несоблюдения власти регионов будут вводить дополнительные ограничения.